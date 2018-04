ONU pede que Iraque remova dissidentes iranianos para novo campo

Há 25 anos o acampamento Ashraf, situado a 65 quilômetros de Bagdá, abriga o grupo guerrilheiro Organização Mujahideen do Povo do Irã, grupo iraniano de oposição que Estados Unidos e Irã oficialmente consideram uma organização terrorista.

Ban está pressionando o Iraque e o grupo a chegarem a um acordo em conjunto para a mudança dos moradores do campo de Ashraf porque, segundo disseram autoridades da ONU à Reuters, há o temor de que a violência possa irromper na área se eles não forem realocados logo.

Nos anos 1970 o grupo deslanchou uma campanha de guerrilha contra a o regime do xá, apoiado pelos Estados Unidos, mas depois da Revolução Islãmica no Irã se voltou contra o novo regime. Seus integrantes vivam no Iraque sob proteção do ex-ditador Saddam Hussein, inimigo do Irã.

Depois da invasão do Iraque por forças lideradas pelos EUA, em 2003, o grupo vem sendo alvo de ataques, que atribui a forças iranianas apoiadas por "agentes iraquianos".

(Por Mayumi Negishi e Nobuhiro Kubo)