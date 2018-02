ONU pede que Kuwait sedie nova conferência sobre Síria

O Kuwait recebeu um encontro em janeiro, onde foi arrecadado mais de US$ 1,5 bilhão em ajuda, mas as agências de auxílio humanitário dizem que as demandas estão aumentando rápido demais.

A ONU disse que mais de 4,2 milhões de pessoas foram deslocadas dentro da Síria e 2 milhões deixaram o país para outros locais na região.

A agência oficial de notícias do Kuwait informou nesta quarta-feira que o emir do país, Sabah Al Ahmed Al Sabah, foi incentivado por Ban Ki-moon para organizar outra conferência. A agência afirmou que os dois se falaram na terça-feira em Nova York. Fonte: Associated Press.