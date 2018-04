ONU pede que Mianmar liberte prisioneiros políticos antes das eleições

HANÓI - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, pediu nesta sexta-feira, 29, que a junta militar que governa Mianmar liberte os prisioneiros políticos antes das eleições de 7 de novembro, as primeiras a serem realizadas no país em 20 anos.

Mianmar é um dos assuntos a serem tratados pelos dez países que formam Associação das Nações do Sudeste da Ásia (Asean, na sigla em inglês), que se reúnem no Vietnã para discutir os avanços do bloco. Ban deve se encontrar com os líderes desses países, inclusive com o primeiro-ministro birmanês, o general Than Shwe.

Ban se mostrou preocupado com as eleições de Mianmar e disse que a ONU e a Asean concordam que é necessária uma transição democrática crível e um processo de reconciliação nacional. Segundo ele, o governo ainda tem tempo de agir. "Ainda não é muito tarde. Ao soltar os prisioneiros políticos, as autoridades de Mianmar pode abrir o caminho para a reconciliação", disse.

A Asean já pediu várias vezes uma eleição "justa e inclusiva", mas os críticos dizem que isso será impossível enquanto Aung San Suu Kyi, ativista da democracia e Nobel da Paz, e outros 2 mil dissidentes permanecerem presos. A organização é formada por Brunei, Camboja, Tailândia, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Cingapura e Vietnã.

Membros como as Filipinas e a Indonésia pressionam Mianmar por reformas democráticas. As Filipinas denunciaram as eleições de novembro como "uma farsa dos valores democráticos".

Ban disse que o período pós-eleições em Mianmar será um teste. "O momento depois da votação será importante, será uma chance de as autoridades sinalizarem que estão abertas para mudanças", disse.

Analistas internacionais dizem qeu as eleições de Mianmar não serão democráticas, já que um quarto dos assentos no Parlamento é reservado às Forças Armadas. Além disso, muitos militares também se candidataram como civis, e por isso podem aumentar ainda mais a força deste grupo no Congresso. A líder pró-democracia e Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, que é mantida sob prisão domiciliar, foi proibida de participar das eleições por cumprir prisão domicilar.