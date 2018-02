ONU pede que Venezuela liberte ativistas presos

O representante da ONU se encontrou com a mulher de Lopez, em Gênova, para discutir a situação de 69 pessoas que ainda estão detidas depois das manifestações violentas que abalaram a Venezuela no início do ano.

Em declaração, Zeid afirmou que "a detenção prolongada e arbitrária de oponentes políticos e manifestantes na Venezuela está causando cada vez mais preocupação internacionalmente". O diplomata da Jordânia também se disse "extremamente preocupado com a atual situação".

Lopez foi preso em fevereiro, após discursar em um protesto em que manifestantes e policiais entraram em confronto. Ele está sendo julgado por incitar a violência. Fonte: Associated Press.