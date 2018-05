ONU pede respeito ao resultado eleitoral da Costa do Marfim

Os membros do Conselho de Segurança da ONU pediram nesta quarta-feira, em comunicado conjunto, a todas as partes envolvidas que respeitem o resultado das eleições presidenciais realizadas na Costa do Marfim, que consideram Alassane Ouattara como vencedor.

"Os membros do Conselho de Segurança condenam nos termos mais contundentes possíveis qualquer esforço para subverter a vontade do povo ou minar a integridade do processo eleitoral na Costa do Marfim", destaca o texto, divulgado após a reunião do órgão pela representante americana Brooke Anderson.