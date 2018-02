ONU pede retomada das negociações sobre Gaza

O embaixador do Reino Unido, Mark Lyall Grant, leu uma declaração do conselho nesta quarta-feira que expressava "muita preocupação com o retorno das hostilidades que se seguiu à violação do cessar-fogo mediado pelo Egito". Ele disse que o conselho pede às partes "para chegarem a uma trégua humanitária imediata" e retomarem as negociações no Cairo.

Lyall Grant afirmou que os membros do Conselho de Segurança estão discutindo uma possível resolução que exigiria um cessar-fogo sustentável. A Jordânia fez circular na ONU uma resolução parecida, mas a embaixadora jordaniana Dina Kawar disse nesta quarta-feira que o país estava usando todo o tempo necessário para conversar com norte-americanos e europeus porque "a ideia é ter um Conselho de Segurança eficiente". Fonte: Associated Press.