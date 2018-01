ONU pede US$ 18 mi para alimentar palestinos O Programa Mundial de Alimentação da ONU (WFP, por sua sigla em inglês) lançou hoje um apelo de US$ 18 milhões para ajudar cerca de 500.000 palestinos incapazes de se alimentar devido ao bloqueio israelense. "A fome e a desnutrição estão aumentando no coração da população palestina", disse a porta-voz do WFP, Christiane Berthiaume. "Os palestinos mais pobres não conseguem nem comprar a pouca comida que resta nos mercados, e mais e mais famílias estão cortando seu consumo de comida a cada dia". Berthiaume afirmou que o dinheiro é necessário para auxiliar as operações do WFP na Cisjordânia e na Faixa de Gaza até o final deste ano. Em Jerusalém, o funcionário da WFP Taher Nour afirmou que a agência tem estoques de alimentos suficientes apenas até o final de julho. Os militares israelenses bloquearam áreas palestinas depois do início da intifada, em setembro de 2000, alegando que isto ajudaria a impedir ataques terroristas dentro de Israel. Leia o especial