ONU perto de acordo com os EUA sobre TPI O Conselho de Segurança da ONU está perto de chegar a um acordo sobre o recém-criado Tribunal Penal Internacional (TPI), pelo qual os americanos não estariam sob a alçada dessa corte por um período de 12 meses. O objetivo é evitar que as forças de paz da ONU fiquem à mercê de um veto dos EUA, já que esse país não endossou a formação do TPI por não aceitar que seus soldados, integrantes dessas unidades, fiquem sob risco de processo e prisão. Como não-signatário, Washington vinha exigindo imunidade para seus efetivos militares. De acordo com o tratado de criação do tribunal, o CS pode impedir uma ação judicial, após uma análise de casos específicos. A maioria dos 15 membros do CA relutantemente concordou com um texto revisado apresentado pelas ilhas Maurício com base nas propostas britânicas, americanas e francesas. O embaixador britânico, sir Jeremy Greenstock - presidente de turno do conselho - esperava um acordo até o fim da noite de hoje para a aprovação unânime da proposta. A resolução assinala que se um caso envolvendo pessoas civil ou militar de uma ação autorizada pela ONU for encaminhado à corte nos próximos 12 meses, será indeferido, a menos que o conselho de Segurança decida o contrário. Essa ressalva se aplicará somente a países que, como os EUA, não ratificaram o tratado de criação do tribunal. Depois de críticas duras dos 15 membros da União Européia e outras nações, a administração George W. Bush voltou atrás em sua exigência de imunidade para seu pessoal e propôs a dispensa deles de processos pelo prazo de um ano, sujeito a renovação (após nova votação). O porta-voz da chancelaria da França - um dos países que mais resistiam a um acordo - reconheceu hoje que as negociações estavam avançando. "Os EUA apresentaram a outros membros do conselho uma nova resolução que mostra certa preocupação com em serem flexíveis", disse François Rivasseau. As negociações, segundo ele, ?estão prosseguindo com vistas a um compromisso que poderia atender aos interesses de Washington e ao mesmo tempo preservar as obrigações internacionais dos Estados signatários do tratado de Roma?, que criou o TPI.