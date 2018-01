ONU planeja maior assistência a palestinos A principal agência humanitária da Organização das Nações Unidas (ONU) no Oriente Médio anunciou nesta segunda-feira planos para incrementar drasticamente seu programa alimentar para a região para ajudar a pôr fim ao aumento da desnutrição na Faixa de Gaza e na Cisjordânia. A UNRWA informou que planeja distribuir comida para 1,3 milhão de palestinos durante o primeiro semestre de 2003. Antes do atual conflito entre palestinos israelenses, a agência auxiliava apenas 11.000 famílias na região. "Duvido que exista na história um caso de deterioração social desta magnitude em apenas dois anos, como aconteceu na Palestina e nos territórios ocupados", denuncia Peter Hansen, comissário-geral da agência. Mais de 70% dos palestinos vivem com menos de US$ 2 por dia, recorda ele. "Estamos falando agora sobre taxas de emprego, já que existe mais desemprego que emprego", disse Hansen. "A economia palestina entrou em colapso." A UNRWA, que solicitará ajuda de US$ 200 milhões nos apelos globais da ONU para 2003, informou que utilizará US$ 35 milhões para cobrir seus planos de ajuda alimentar durante os primeiros seis meses do próximo ano.