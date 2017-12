ONU pode paralisar vôos em Angola O Programa Mundial de Alimentação (WFP, por sua sigla em inglês) da ONU decidirá amanhã sobre uma paralisação de seus vôos sobre Angola depois de dois ataques a mísseis contra sua frota, informou hoje a porta-voz da WFP em Luanda, Cristina Muller. A decisão será tomada durante uma reunião de emergência entre a agência das Nações Unidas e representantes do governo angolano onde serão discutidos assuntos humanitários e a situação de segurança depois dos ataques. Os vôos de transporte de alimentos foram suspensos na sexta-feira passada depois que um míssil quase atingiu dois aviões alugados pela WFP. Os parelhos carregavam 17 toneladas de comida. O ataque ocorreu uma semana depois que um outro avião da WFP fora atingido por um míssil enquanto sobrevoava a região leste de Angola. Uma das turbinas do aparelho ficou praticamente destruída, mas a tripulação conseguiu aterrissar o avião com segurança. Agências de ajuda são obrigadas a usarem aviões para chegarem às vilas já que a maior parte do território angolano é inacessível devido às minas plantadas pelos rebeldes da UNITA e o exército, que travam uma guerra civil desde a independência do país de Portugal, em 1975.