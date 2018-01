ONU pode supervisionar processo de paz no Nepal Samuel Tamarat, conselheiro político do subsecretário de Assuntos Políticos da ONU se reuniu nesta terça-feira, em Katmandu, com o primeiro-ministro do Nepal, Girija Prasad Koirala, para discutir a possibilidade de as Nações Unidas intermediarem as negociações de paz entre o Governo e a guerrilha maoísta, informaram fontes ligadas ao primeiro-ministro nepalês. Tamarat se reuniu com Koirala e falou do possível papel das Nações Unidas na supervisão das conversas de paz, disse Suresh Chalise, dirigente do Congresso Nepalês, principal partido político do país. O representante da ONU também se reuniu com o vice-primeiro-ministro e encarregado de Relações Exteriores do Nepal, K.P. Sharma Oli, e o secretário-geral do Partido Comunista do Nepal-Unificado Marxista-Leninista (CPN-UML), Madhav Kumar, entre outros. A guerrilha maoísta e o governo declararam cessar-fogo e chegaram a um acordo para a criação de uma Assembléia Constituinte, uma das reivindicações dos rebeldes. Os maoístas, no entanto, não aceitam se desarmar antes das eleições.