ONU põe fim à missão de observadores na Síria

De acordo com o embaixador da França na ONU, Gerard Araud, que preside o conselho, houve consenso em encerrar a missão e substituí-la pelo escritório, conforme proposto pelo secretário-geral Ban Ki-moon.

O diplomata disse ainda que as condições para a prorrogação do mandato dos observadores - uma diminuição significativa da violência e o fim do uso de armas pesadas - não foram cumpridas. "Infelizmente, o mandato acaba em 19 de agosto", declarou Araud. As Nações Unidas têm 101 observadores e 72 funcionários civis na Síria. / AP