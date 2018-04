ONU precisa ter aval para agir O desarmamento nuclear volta ao topo da agenda internacional. Barack Obama prometeu tentar construir um mundo livre da armas nucleares - um compromisso legal contido no Tratado de Não-Proliferação - e, como primeiro passo, negociar novos cortes dos estoques nucleares com a Rússia. Os dois países juntos detêm 95% do arsenal nuclear mundial. Depois de oito anos durante os quais o controle das armas não foi uma prioridade para os EUA, a névoa finalmente se levanta. O desafio agora é garantir que o renovado entusiasmo não desapareça. A reviravolta foi motivada não apenas pelo idealismo, mas também pela constatação de que o risco do emprego de armas nucleares cresceu significativamente. Em breve, a ameaça poderá ser um grupo terrorista - para o qual o conceito de dissuasão, que até agora ajudou o mundo a escapar da catástrofe nuclear, é algo irrelevante. O regime de não-proliferação começa a ceder. Recentemente, foi adquirida por alguns países, com alarmante facilidade, a tecnologia sensível considerada privilégio exclusivo das nações desenvolvidas. Ainda se acredita que a posse de armas nucleares confere prestígio e uma espécie de apólice de seguro contra um ataque, como o Irã e a Coreia do Norte parecem querer demonstrar. Os países que detêm armas nucleares, com um estoque conjunto de 27 mil ogivas, reforçam essa mensagem quando procuram modernizar seus arsenais nucleares. Para piorar, os países que dominam o processo de enriquecimento de urânio poderão ter uma bomba no prazo de meses, se assim decidirem. Felizmente, agora há um crescente consenso a respeito do que poderia ou não ser feito: Implementar o Tratado Abrangente de Proibição de Testes e proibir o desenvolvimento de nova armas; Dar início a negociações no âmbito de um Tratado de Redução de Material Físsil, que proibiria a produção de material para armas nucleares; Negociar um tratado de redução para substituir o atual Start entre Rússia e EUA, que expira este ano, contendo cortes significativos e controláveis de suas ogivas nucleares. Uma meta inicial poderia ser a diminuição para 1.000 ou mesmo 500 do número de ogivas de ambas as partes; Criar um mecanismo para pôr todas as instalações de enriquecimento de urânio e reprocessamento de plutônio sob controle multinacional; Conferir à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) suficiente autoridade legal, capacidade e recursos tecnológicos para verificar o processo de desarmamento. Vínculos entre pobreza, repressão e injustiça, de um lado, e extremismo e violência, do outro, são bastante evidentes a todos. Precisamos aprender a atribuir valor igual à vida de todo ser humano. Os países desenvolvidos - rápidos em reagir quando a vida de seus cidadãos está em jogo - passam a impressão de que não se importam com os pobres do mundo. O Oriente Médio, onde se trava o conflito mais perigoso e de difícil solução de todo o mundo, jamais conseguirá a paz enquanto a questão palestina não for resolvida. O que complica a situação é que o regime de não-proliferação perdeu a legitimidade para a opinião pública árabe e muçulmana, em razão do que é percebido como a adoção de dois pesos e duas medidas em relação a Israel, o único país da região que não aderiu ao TNP e possui armas nucleares. As preocupações com os programas nucleares atuais e futuros na região persistirão até que seja alcançada uma paz duradoura e todas as armas nucleares na área sejam eliminadas como parte de um plano de segurança regional. A promessa de Obama de usar a diplomacia direta com o Irã, com base no respeito mútuo, e procurar uma barganha considerável, já deveria ter sido cumprida. É preciso vencer o cinismo que muito frequentemente caracteriza as atitudes dos governos na ONU - que precisa ser dotada de autoridade e recursos. Acima de tudo, precisamos acabar com a violação gritante de princípios básicos do direito internacional, como as limitações ao emprego unilateral da força, a proporcionalidade da autodefesa e a proteção de civis durante hostilidades, a fim de evitar uma repetição da carnificina ocorrida no Iraque e, mais recentemente, em Gaza. * Mohamed ElBaradei é diretor-geral da AIEA