ONU preocupada com violação de direitos humanos de afegãos A Organização das Nações Unidas (ONU) está preocupada com a violação aos direitos humanos no Afeganistão e entre a imensa população de refugiados no Paquistão e Irã. "Esse é um dos temas mais críticos da região ", afirmou ao Estado a Alta Comissária de Direitos Humanos da ONU, Mary Robinson. Segundo ela, as Nações Unidas devem enviar nos próximos dias uma missão de especialistas para saber exatamente o que está ocorrendo com as populações na região. "Estamos preparando a viagem de um grupo de especialistas que poderá fazer uma análise das possíveis violações dos direitos humanos que essas pessoas possam estar sofrendo ", afirma Mary Robinson. Até agora, praticamente a única participação da ONU na crise na região tem sido por meio da ajuda humanitária de suas várias agências. O principal obstáculo para as Nações Unidas, porém, continua sendo o fato de que não estão atuando dentro do Afeganistão desde os ataques terroristas aos Estados Unidos, no ultimo dia 11 de setembro.