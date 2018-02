ONU prepara ações contra 'sabotadores' da paz no Iêmen

Em uma reunião de emergência nesta segunda-feira, o Conselho condenou o crescimento do número de ataques terroristas ligados ao grupo Al-Qaeda e expressou preocupação profunda sobre os últimos acontecimentos no Iêmen, incluindo a tomada da capital por rebeldes xiitas. O Conselho elogiou a nomeação do novo primeiro-ministro, Ahmed Ben Mubarak, e encorajou o novo governo a realizar reformas.

O Conselho afirmou que está preparado para avaliar com urgência qualquer prova contra "sabotadores" que bloqueiem a implementação de um plano de paz e democracia adotado após um diálogo nacional.

O enviado especial da ONU para o Iêmen, Jamal Benomar, disse ao Conselho que "a transição está em risco de entrar em colapso" e que o único caminho é implementar o plano de paz. Fonte: Associated Press.