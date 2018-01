ONU prepara envio de equipe a Bagdá A ONU planeja enviar uma pequena equipe a Bagdá dentro de duas semanas, a fim de avaliar as condições de segurança na capital do Iraque mais de dois meses depois que todo o pessoal das Nações Unidas recebeu ordens de deixar o país, disseram diplomatas. O secretário-geral Kofi Annan aprovou o retorno de dois assessores militares e dois especialistas em segurança ao Iraque e pediu que a coalizão encabeçada pelos Estados Unidos cuide da proteção de todos, segundo diplomatas que pediram para não ser identificados. O porta-voz das Nações Unidas Fred Eckhard não confirmou e nem desmentiu o informe, mas representantes da ONU expressaram preocupação com as centenas de cidadãos iraquianos que trabalham para a organização. ?Já deixamos claro que não vamos revelar detalhes dos níveis de pessoal empregado no Iraque, que flutua de acordo com a necessidade e a segurança?, disse Eckhard.