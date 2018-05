ONU prepara relatório sobre suposto reator nuclear sírio

Tal conclusão iria apoiar informações da inteligência de Israel e dos Estados Unidos. A Síria afirma que o prédio bombardeado, que estava quase concluído, não tinha uso nuclear. O país rejeitou vários pedidos da AIEA para visitar o local, após ter permitido uma inspeção no início de 2008, antes do bombardeio israelense. Segundo a AIEA, na visita os técnicos detectaram evidências de possíveis atividades nucleares na instalação em Deir el-Zor, perto do rio Eufrates.

Em entrevistas dadas na semana passada, três diplomatas e um funcionário graduado da ONU disseram que a avaliação da AIEA seria a base para uma resolução. Segundo eles, a Síria poderá ser reportada ao Conselho da ONU por não ter colaborado, em uma reunião que acontecerá a partir do começo de junho. Ontem, o dirigente da AIEA, Yukia Amano, afirmou que o local bombardeado por caças israelenses era um reator nuclear quase pronto. As informações são da Associated Press.