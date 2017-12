ONU prepara resolução sobre Oriente Médio O chamado Quarteto dos mediadores da paz para o Oriente Médio prepara uma resolução para ser apresentada ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, com o objetivo de sancionar o roteiro para a paz elaborado pelo grupo, disse um diplomata russo à agência de notícias Interfax. O Quarteto é composto por Estados Unidos, Rússia, União Européia (UE) e ONU. "Trata-se de uma iniciativa muito importante. Agora estamos em contato com nossos parceiros... e com o Conselho de Segurança da ONU para discutir a possibilidade de se apresentar uma resolução nesses moldes", comentou Yuri Fedotov, vice-ministro russo das Relações Exteriores. O roteiro para a paz tem como objetivo auxiliar israelenses e palestinos a alcançarem um acordo definitivo. Seu texto prevê o estabelecimento, até 2005, de um Estado palestino soberano e independente, que conviva lado a lado e em paz com Israel. O plano foi inicialmente lançado em junho, mas sua implementação foi prejudicada porque as partes em conflito não deram seqüência ao cumprimento das obrigações previstas.