ONU recomenda aos EUA fechamento imediato da prisão de Guantánamo Analistas da ONU recomendaram aos Estados Unidos o fechamento imediato do centro de detenção da base naval de Guantánamo, em Cuba, após denunciarem práticas como a alimentação forçada e atos de tortura contra os presos. A minuta do relatório foi elaborado por um grupo de cinco analistas da Comissão de Direitos Humanos da ONU e deve ser divulgado nos próximos dias em Genebra. "Os Estados Unidos deveriam fechar o centro de detenção de Guantánamo imediatamente", diz o documento nas recomendações finais. No dossiê, os EUA são acusados de negar aos presos o direito de ter um julgamento, razão pela qual se pede a Washington que "inicie prontamente um processo judicial ou que ponha os presos em liberdade imediatamente". A ONU também pede aos EUA que considerem a possibilidade de processar os 520 terroristas suspeitos de pertencer à rede Al-Qaeda ou ao regime taleban em um tribunal internacional competente.