ONU reconhece fracasso na reunião de Bali A ONU divulgou um comunicado, neste sábado, reconhecendo o fracasso na negociação de algumas questões para a Rio +10, na reunião que terminou sexta-feira, em Bali. "As conversações não foram suficientes para aparar as diferenças em alguns pontos-chave", ressaltou a nota, referindo-se às divergências entre os países responsáveis pela pauta da Rio +10, que discutirá, em Johannesburgo, no mês de agosto, temas como desenvolvimento sustentado e aquecimento global.