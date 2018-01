ONU reforça segurança após ameaça anônima de bomba Uma ameaça de bomba foi feita contra a sede das Nações Unidas nesta terça-feira, 27, afirmou a polícia de Nova York. A segurança foi aumentada como precaução à ameaça, disse um porta-voz. "O departamento de polícia de Nova York recebeu uma ligação anônima sobre ameaça de bomba, então a ONU aumentou a segurança como medida de precaução", disse o porta-voz Farhan Haq. A ameaça foi feita em um telefonema para o 911, disse Paul Browne, chefe dos porta-vozes do Departamento de Polícia de Nova York. A segurança na ONU foi aumentada por precaução. "Foi algum tipo de ameaça dizendo que haveria uma bomba em um veículo às 10h (13h no horário de Brasília). Algumas medidas de precaução foram tomadas e estamos investigando", afirmou ele à Reuters. De acordo com um diplomata da ONU, a ligação dizia que um táxi iria chegar ao quartel-general da organização por volta das 10h, com duas mochilas carregadas com granadas. Antes das 10h, cerca de 10 carros de polícia esperavam na frente da ONU, com segurança e cães farejadores checando a bagagem do pessoal da organização.