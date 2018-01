ONU reforça segurança no Haiti para posse do presidente As forças de paz da ONU no Haiti reforçaram a segurança, em preparação para a posse do novo presidente do país, René Préval, neste domingo. Esperam-se representantes de 40 países para a cerimônia de posse, que acontece dois anos depois da derrubada do governo liderado por Jean-Bertrand Aristide. O enviado especial da ONU ao Haiti, Juan Gabriel Valdés, disse que a prioridade do governo de Préval será reformar o sistema judiciário do país. "No Haiti, a impunidade é quase total para criminosos que estão livres, enquanto muitas pessoas inocentes e acusadas erroneamente de crimes apodrecem nas prisões", escreveu Valdés em artigo publicado neste sábado pelo jornal canadense Le Devoir.