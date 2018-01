ONU rejeita convite dos EUA para reunião no Iraque A ONU rejeitou um convite para assistir à reunião de hoje entre líderes iraquianos em Bagdá, informou Najib Friji, porta-voz da entidade em Amã, Jordânia. O convite foi feito pela administração dos Estados Unidos em Bagdá. "A ONU foi convidada para a reunião, assim como para aquela realizada em Nassiriya há duas semanas, mas não compareceu porque qualquer política da ONU com relação ao Iraque deve ser decidida única e exclusivamente pelo Conselho de Segurança", explicou. "Além do papel humanitário, a ONU poderá atuar somente sob autorização do Conselho de Segurança, cujo objetivo é encontrar uma plataforma de trabalho comum para o pós-guerra no Iraque", disse. Veja o especial :