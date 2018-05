ONU rejeita ultimato de líder de facto e mantém tropas na Costa do Marfim A ONU rejeitou o ultimato do presidente de facto da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, e vai manter suas tropas no país. Gbagbo atravessa uma séria crise, uma vez que há forte pressão internacional a respeito do resultado da eleição presidencial do dia 28 que o manteve no poder. Ele está no cargo desde 2000. O rival do presidente nas eleições, Alassane Ouattara, contesta o resultado, alegando fraude. Ele se apoia numa comissão eleitoral que o considerou vitorioso.