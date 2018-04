ONU renova mandato de força de paz no Timor Leste O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) prorrogou em mais um ano o mandato da missão de paz no Timor Leste, alegando que as situações de segurança e humanitária do país permanecem frágeis. A missão de paz no Timor Leste, chamada de UNMIT, tem a autorização de envio de 1.608 policiais e cerca de 36 militares. O mandato, que venceria na terça-feira, foi prorrogado até 26 de fevereiro de 2009. A resolução, elaborada pela África do Sul, foi aprovada por unanimidade no Conselho e reitera a condenação aos atentados contra o presidente do Timor Leste e vencedor do Prêmio Nobel da Paz José Ramos-Horta há duas semanas. A resolução do conselho de 15 membros também afirma que "as situações política, de segurança, social e humanitária no Timor Leste permanecem frágeis" e faz um apelo a todas as partes interessadas no país que se afastem da violência e busquem o diálogo pacífico para resolver todas as divergências. O documento também pede aos governos que continuem trabalhando com a UNMIT numa revisão do setor de segurança do país asiático e de suas futuras necessidades de segurança. Ramos-Horta foi baleado e gravemente ferido em sua casa na capital Dili, numa tentativa de assassinato por soldados rebeldes em 11 de fevereiro. No mesmo dia, o primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, escapou ileso de um outro atentado que o tinha como alvo. A ex-colônia portuguesa conquistou independência total em 2002, após uma votação patrocinada pela ONU em 1999, colocando fim a duas décadas de ocupação indonésia. (Reportagem de Louis Charbonneau)