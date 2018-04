ONU repudia decisão sobre 'Baby Doc' O Alto-Comissariado da ONU para os Direitos Humanos informou estar "extremamente decepcionado" com a decisão da Justiça do Haiti de julgar o ex-presidente Jean-Claude Duvalier, "Baby Doc", apenas por desvio de fundos e ter deixado de lado as acusações relacionadas a crimes contra a humanidade cometidos durante seu regime. O porta-voz do órgão, Rupert Colville, disse que a ONU já tinha pedido "repetidas vezes" ao governo haitiano que investigasse as acusações e julgasse seus responsáveis.