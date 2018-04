ONU: resolução síria será discutida no sábado O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) se reunirá na manhã do sábado para debater e possivelmente votar uma resolução sobre a Síria, disse um diplomata de um país ocidental que compõe o Conselho. Ele falou sob anonimato. A confirmação foi feita logo após a ONU anunciar que ocorrerá amanhã uma reunião do Conselho sobre a Síria. Mas o horário exato da reunião ainda não está claro.