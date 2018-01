ONU retira apoio ao Exército do Congo em ofensiva contra rebeldes

A ONU advertiu o governo do Congo sobre os dois generais, afirmando que eles estão envolvidos em casos de violação dos direitos humanos e deveriam ser substituídos para que a entidade apoiasse a ofensiva. O governo do país tinha um prazo de duas semanas para a retirada dos generais, mas o período expirou, de acordo com representantes da ONU.

Martin Kobler, enviado da organização, afirmou que o fim do movimento rebelde no Congo seria "um evento importante que alteraria a segurança" na região. As tropas da ONU no país, que contam com 19.500 soldados, continuarão a apoiar outras operações militares do Congo. Fonte: Associated Press