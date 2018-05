ONU retira sanções nucleares e econômicas ao Iraque

O Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU) retirou as sanções que impediam o Iraque de adquirir armas nucleares, químicas e biológicas, além de mísseis de longo alcance. A resolução, aprovada nesta quinta-feira, 15, também acaba com sanções que proibiam o país de possuir um programa nuclear com fins civis.

Veja também:

Cronologia: Guerra do Iraque do início ao fim

Com o vice-presidente dos Estados Unidos, Joseph Biden, presidindo a sessão, o Conselho também retirou a sanção que proibia o Iraque de controlar seus rendimentos com petróleo e gás. As medidas entrarão em vigor no próximo dia 30 de junho.

Além disso, serão encerradas todas as atividades do programa chamado Petróleo por Alimentos, que permitia ao Iraque vender petróleo ao exterior em troca de comida e medicamentos, em uma tentativa de não prejudicar os iraquianos comuns com as sanções. O programa foi alvo de denúncias de corrupção.

As sanções haviam sido impostas na época em que o ex-ditador Saddam Hussein governava o país (1979-2003). As informações são da Associated Press.