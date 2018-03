ONU se oferece para acolher reunião de G8

O diretor-gerente da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-Moon apoiou neste sábado, 18, o pedido do presidente francês Nicolas Sarkozy para a realização de um encontro com o objetivo de discutir a crise financeira global e se ofereceu para ser o anfitrião do evento, em Nova York, no início de dezembro. Veja também: Reunião do G8 sobre crise ainda não tem data, diz Casa Branca Ki-Moon encontrou-se com Sarkozy em um seminário onde o líder francês pressionou para um encontro do Grupo dos 8 países industrializados para discutir uma reconstrução do sistema financeiro global. "Nós dois concordamos que não há tempo a perder e eu concordo plenamente com sua idéia de realizar este fórum no início de dezembro no mais tardar", Ban Ki-Moon escreveu para Sarkozy em uma carta.