ONU se preocupa com Darfur, mas não condena o governo O Conselho de Direitos Humanos (CDH) da ONU aprovou nesta sexta-feira, 30, uma resolução na qual expressa sua preocupação com a situação humanitária da região sudanesa de Darfur, mas que não inclui críticas ao governo de Cartum por participar dos abusos aos direitos humanos. Os 47 membros do CDH adotaram por consenso e sem votação uma proposta conjunta da Argélia e da União Européia (UE), na qual concordaram em retirar qualquer menção às responsabilidades do Sudão por "ataques contra a população civil e trabalhadores humanitários", assim como pela destruição de povoados e pelo clima de violência generalizada. Além disso, decidiram criar um grupo de trabalho que deverá pôr em prática as recomendações da ONU sobre Darfur, que é palco de violência contínua desde fevereiro de 2003, quando os rebeldes do Movimento Sudanês de Libertação e do Movimento Justiça e Igualdade pegaram em armas para protestar contra a marginalização do território. A rebelião e a dura repressão do governo sudanês já causaram mais de 250 mil mortes e deixaram mais de 2 milhões de refugiados.