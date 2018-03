ONU sugere preparação para desastres mais freqüentes Diante do dramático aumento dos desastres climáticos, as agências internacionais de emergência estão pedindo aos países que se empenhem mais em reduzir os riscos, disse a ONU na terça-feira. "A mudança climática já está provocando um aumento na frequência e intensidade das ondas de calor, inundações, secas e ciclones tropicais. Acreditamos que é preciso se fazer mais para conter esses desastres naturais desde o princípio", disse o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, John Holmes. "A redução do risco de desastres é parte essencial da reação global à mudança climática." Só neste ano, a ONU fez 13 apelos, superando o recorde anterior de dez apelos num só ano. Doze deles se deveram a crises provocadas por desastres climáticos. Mais de 250 milhões de pessoas por ano são atualmente afetadas pelas chamadas catástrofes naturais, um terço a mais do que há uma década, de acordo com a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Em 2006, a Cruz Vermelha/Crescente Vermelho reagiu a 482 desastres, 204 a mais do que em 2004. Nesse período, o número de inundações saltou de 54 para 121. Já em 2007, a entidade reagiu a mais de 100 enchentes. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon, que dá grande ênfase à mudança climática desde que assumiu o cargo, no começo do ano, também pediu aos países que melhorem seus sistemas de alerta e suas campanhas educacionais. "A necessidade de aderir plenamente à redução do risco de desastres nunca foi tão premente", disse Ban. "Trata-se de tornar as comunidades e indivíduos cientes do seu risco para eventos naturais e como eles podem reduzir tal vulnerabilidade."