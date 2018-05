ONU suspeita de fraude em eleição parlamentar A Organização das Nações Unidas (ONU) e os principais doadores financeiros do Haiti afirmaram que têm sérias dúvidas sobre os resultados das eleições legislativas do dia 20 de março. Brasil, EUA, Canadá, Espanha, França e a União Europeia apoiaram as queixas do presidente eleito, Michel Martelly e pediram explicações sobre a mudança de resultados registrada em 17 circunscrições, que favorecem o atual presidente, René Préval.