ONU suspende sanções contra a Unita O Conselho de Segurança (CS) da ONU suspendeu hoje todas as sanções econômicas e financeiras impostas à Unita (União Nacional para a Independência Total de Angola) há nove anos. O CS elogiou os esforços do governo angolano e do ex-grupo rebelde para implementar o acordo de paz que pôs fim à brutal guerra civil que arrasou o país.