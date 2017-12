ONU terá de adotar resolução sobre Iraque, diz Powell O secretário de Estado dos EUA Colin Powell, prometeu conseguir que o Conselho de Segurança da ONU adote uma resolução sobre o Iraque, apesar da aceitação iraquiana da volta incondicional dos inspetores de armamentos da organização. "Uma maneira de garantir que a situação continue como era ou uma repetição do passado é colocar as coisas na forma de uma resolução. Nós não vimos o Iraque reconhecer repentinamente os erros de suas práticas nos últimos 12 anos. O que vimos é o Iraque reagindo ao que aconteceu na semana passada", disse Powell. O secretário reafirmou as declarações do presidente George W. Bush, de que o problema não é simplesmente a volta dos inspetores de armamentos da ONU, mas também o desarmamento daquele país e sua submissão a várias outras determinações do Conselho de Segurança, entre elas o fim da repressão às minorias iraquianas e a devolução de soldados da coalizão anti-Iraque desaparecidos desde a Guerra do Golfo (1991) e que presumivelmente seriam prisioneiros.