ONU terá nova resolução sobre o Iraque esta semana, diz russo O ministro russo do Exterior, Igor Ivanov, disse hoje que já "esta semana" poderia ser alcançado um acordo no Conselho de Segurança da ONU sobre uma nova resolução em relação ao Iraque. O chanceler russo reafirmou que a resolução deverá estabelecer tempos e formas para a revogação das sanções além de "ajudar a resolver" a questão de uma possível ação das forças de paz no Iraque.