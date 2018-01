ONU usará dinheiro de Nobel para educar órfãos A ONU e seu secretário-geral, Kofi Annan, usarão o US$ 1 milhão que receberam como parte do Prêmio Nobel da Paz de 2001 para estabelecer um fundo para ajudar na educação dos filhos de funcionários da organização que morreram em defesa da paz. A proposta foi aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, composta por 191 países. Annan e a ONU foram premiados, segundo o Comitê Nobel da Noruega, como forma de ?proclamar que a única rota de negociação para a paz global e a cooperação passa pelas Nações Unidas?. Também foi anunciado hoje que parte do dinheiro do Prêmio Nobel da Paz de 1988, concedido às tropas de paz das Nações Unidas, será usado na construção de um monumento dedicado à memória dos que deram suas vidas pela paz, servindo à ONU. O monumento, que ficará no jardim das Nações Unidas, será inaugurado em setembro.