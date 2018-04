ONU vai enviar representante ao Quirguistão, diz secretário-geral

VIENA - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, lançou nesta quinta-feira, 8, em Viena, uma "chamada urgente" ao diálogo pacífico no Quirguistão e anunciou que um enviado especial das entidade viajará à nação centro-asiática na sexta-feira.

Veja também:

Oposição toma o poder no Quirguistão

Presidente do Quirguistão se recusa a renunciar

Saiba mais sobre o Quirguistão

Veja imagens dos conflitos em Bishkek

"Enviarei com urgência um representante, Jan Kubis, que viajará na sexta", disse Ban em entrevista coletiva, depois de se reunir em Viena com o ministro de Exteriores da Áustria, Michael Spindelegger.

O secretário-geral comentou que, em sua visita a Bishkek, há menos de uma semana, sentiu "tensões no ar" e expressou ao presidente do Quirguistão, Kurmanbek Bakiyev, sua preocupação, destacando a necessidade de respeito aos direitos humanos e à liberdade de imprensa.

Ban acredita que ele foi, no sábado passado, a última autoridade internacional que falou com Bakiyev antes dos distúrbios que lhe obrigaram a abandonar o país. "Mantive um encontro com o presidente e outras personalidades. Tive a impressão de que havia tensões no ar (...) mas acho que a pressão cresceu durante meses", assinalou.

Ban disse ter alertado Bakiyev sobre a questão dos direitos humanos, assunto que foi um dos estopins para os distúrbios da quarta-feira. "Deixei palavras claras sobre o quão importante é a proteção aos direitos humanos, e a garantia da liberdade de imprensa e liberdade de reunião", destacou Ban, se referindo ao fechamento de uma emissora de televisão quirguiz poucos dias antes de sua chegada a Bishkek. "A imprensa é um motor para o bem-estar de um país. Estou muito preocupado perante a violência, que matou dezenas de pessoas, feriu centenas", acrescentou.

Após fazer uma "chamada urgente" a uma negociação pacífica entre as partes em conflito, Ban assinalou que o Cazaquistão, como presidente da Organização para a Cooperação e Segurança na Europa (OSCE) enviará também um "representante de alto nível", que coordenará as ações ao lado de Kubis.

Ban viajou para Viena partindo do Cazaquistão após concluir uma visita de quase uma semana às cinco ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central.