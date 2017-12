ONU vai retirar famílias que vivem na Índia e no Paquistão A Organização das Nações Unidas (ONU) decidiu nesta sexta-feira retirar as famílias de seus funcionários que vivem na Índia e no Paquistão. O motivo da remoção é o risco de uma guerra entre as duas potencias nucleares. Ainda não foi definido quando e como será realizada a retirada dessas famílias. Seguindo o exemplo dos governos dos Estados Unidos e do Reino Unido, o Canadá também aconselhou seus cidadãos a saírem da Índia e do Paquistão. No total, as três nações possuem cerca de 90 mil cidadãos morando na região.