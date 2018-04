ONU vai rever acordo com Síria sobre armas químicas O Secretário-Geral da Organizações das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, vai rever um acordo alcançado com a Síria para investigar o uso de armas químicas no país antes mesmo de os detalhes terem sido anunciados, segundo um porta-voz da ONU disse no sábado. Ban se reunirá em Nova York na segunda-feira com os dois emissários que alcançaram o acordo, completou a porta-voz da ONU, Morana Song, à agência France Presse.