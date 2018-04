ONU: violência no Iraque deixou 703 mortos em fevereiro

O dado do mês passado divulgado pela missão da ONU no Iraque está próximo do registrado em janeiro, de 733, mostrando que a onda de violência que começou há 10 meses com uma repressão do governo a um acampamento com manifestantes sunitas não está retrocedendo.

Segundo a ONU, em fevereiro os atentados mataram 564 civis e 139 membros das forças de segurança. Os incidentes violentos também deixaram 1.381 feridos, a grande maioria civis.

A capital, Bagdá, foi a mais afetada, com 239 pessoas mortas, seguida de duas províncias predominantemente sunitas - Salaheddin, no centro, com 121 mortos, e Nínive, no norte, com 94 mortos.

Neste sábado, ataques de insurgentes mataram pelo menos cinco pessoas e feriram outras 14, disseram autoridades. Fonte: Associated Press.