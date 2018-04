ONU: violência síria indica crimes contra a humanidade

Ela expressou a preocupação de que o aumento deliberado das tensões sectárias possa mergulhar a Síria em uma guerra civil. Pillay acusou o governo sírio de usar o recente fracasso do Conselho de Segurança da ONU em condenar a repressão para "esmagar com uma força arrasadora" a oposição política. Ela fez eco às palavras do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, o qual afirmou que a inação do Conselho não deveria ser usada como uma licença para matar.

As informações são da Associated Press.