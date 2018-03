ONU vota contra embargo dos EUA a Cuba pela 16a vez seguida A Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) votou em peso nesta terça-feira para pressionar os Estados Unidos a suspender seu embargo de quatro décadas contra Cuba. A resolução foi acatada pela assembléia pelo 16o ano consecutivo. A resolução, intitulada de "necessidade de encerrar o embargo econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos da América a Cuba", foi aprovada com 184 votos a favor, quatro contra e uma abstenção. A medida não teve nenhum impacto na política norte-americana dos últimos anos. Na semana passada, o presidente George W. Bush rejeitou qualquer relaxamento das sanções sem que haja uma transição democrática completa no país. Segundo ele, a amenização das sanções apenas incentivaria a permanência no poder do governo comunista da ilha. (Por Claudia Parsons)