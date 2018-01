Onza mortos em naufrágio na Indonésia Um barco com refugiados muçulmanos naufragou hoje no leste da Indonésia, 11 pessoas morreram e várias continuam desaparecidas, informou hoje a polícia. O barco Leo Star II naufragou depois de zarpar em Tenate, capital de Molusca do Norte e se dirigia à Galela em Halmahera, a principal ilha da província. Segundo um oficial, a embarcação de madeira continha pelo menos 80 pessoas. Após o naufrágio, 58 foram resgatadas. Em julho passado, outra embarcação de madeira cheia de refugiados cristão afundou na região. Os 481 passageiros desapareceram. A região é marcada pela luta entre cristãos e muçulmanos e já causou mais de 5 mil mortes desde janeiro de 1999.