Onze estados aprovam proibição de casamento homossexual Eleitores de 11 estados norte-americanos aprovaram, em plebiscito, emendas constitucionais que definem casamento apenas como união entre um homem e uma mulher. As emendas foram aprovadas em vários casos por amplas margens de diferença, em Arkansas, Georgia, Kentuky, Michigan, Mississipi, Montana, Dakota do Norte, Oklahoma, Ohio, Utah e Oregón. Segundo o ativista conservador Gary Bauer, ?o país condenou o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo e quer que os políticos e os juízes reconheçam o resultado da consulta popular?. ?É decepcionante ver que muitos eleitores do Kentucky aprovaram a inclusão da discriminação em nossa constituição?, disse Beth Wilson, da União Norte-Americana de Liberdades Civis, daquele estado. ?As pessoas sofrem quando não se respeitam suas relações e isto significa que elas não serão respeitadas?, lamentou.