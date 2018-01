Onze imigrantes ilegais cubanos são detidos no México A polícia municipal de Cancún, principal cidade turística do Caribe mexicano, deteve na segunda-feira, 12, 11 cubanos que entraram ilegalmente no país, informaram fontes oficiais. A direção geral de Segurança Pública disse que recebeu uma informação sobre uma embarcação à deriva. O relatório dizia que os prováveis tripulantes poderiam estar num dos hotéis de Cancún. O chefe de segurança do hotel Dreams Cancún, ao mesmo tempo, pedia a presença da polícia para deter 11 pessoas sem documentos que tinham sido interceptadas quando caminhavam pelos corredores sem estarem hospedadas. Os imigrantes ilegais confessaram ser cubanos e disseram que tinham chegado de Havana num barco. Os detidos foram examinados por uma equipe da Cruz Vermelha, já que vários deles disseram estar enjoados e desidratados. Mas tarde os imigrantes ilegais foram entregues ao Instituto Nacional de Migração.