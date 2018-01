Onze mortos em acidente de ônibus na China Pelo menos 11 pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas, nesta sexta-feira, em um acidente envolvendo um ônibus na China. O acidente ocorreu nos arredores de Nanping, cidade da província de Fujian. O veículo saiu da estrada e caiu em uma ribanceira de 30 metros. As autoridades suspeitam que houve uma falha no sistema de freios do ônibus, que tinha capacidade para transportar até 24 passageiros, mas levava 33. Dois dos feridos estão em estado grave.