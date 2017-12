Onze pessoas condenadas à morte no noroeste da China Dois homens que assassinaram um motorista de taxi por causa de 18 dólares estavam entre as 11 pessoas sentenciadas à morte na semana passada no noroeste da China, informou hoje um jornal local. Kuang Dagui e Chen Liang esfaquearam e mataram o taxista Chen Shuhua em 29 de novembro de 2000, informou o Xinjiang Daily na sua edição de sexta-feira e que chegou hoje a Pequim. Eles enterraram o corpo de Chen em Urumqi, nos arredores de Xinjiang. Eles roubaram o taxi, US$ 18 e um pager, informou o jornal.