Onze pessoas foram mortas em ataque na Somália Um ataque ao grupo de paz União Africana (UA) baseado na capital da Somália matou hoje 11 pessoas e feriu outras 15, informou a UA, que no entanto negou que rebeldes tenham reivindicado o ataque. O porta-voz da União Africana, Ghassim Wane, contou que morteiros foram lançados contra a base em Mogadiscio, mas não deu maiores detalhes. Já o porta-voz do grupo rebelde al-Shabab, Sheik Muktar Robow, disse que "nossos atiradores fizeram dois ataques suicidas em Mogadiscio, que resultarem em perdas pesadas." O al-Shabab, um grupo islâmico extremista, ameaçou focar seus ataques nas tropas da União Africana agora que as soldados da Etiópia deixaram Mogadiscio depois de dois anos de combate. O Departamento de Estado dos EUA considera al-Shabab uma organização terrorista ligada à Al-Qaeda, algo que o grupo nega. O governo da Somália não controla qualquer território em sua instável nação. O ex-soldado, rebelde e líder militar, Abdullahi Yusuf, renunciou à presidência em dezembro do ano passado depois de ter falhado em pacificar o país durante seus quatro anos no governo. O líder moderado islamita, Sheik Sharif Sheik Ahmed, foi eleito pelo parlamento. As informações são da Associated Press.