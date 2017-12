Onze pessoas morrem em queda de avião na Rússia Onze pessoas, a maioria aficionada por pára-quedismo, morreram hoje quando o avião que as transportava caiu minutos após decolar. O Antonov-2 levava a bordo 11 pára-quedistas e três tripulantes. De acordo com um funcionário local, pouco depois de decolar de um pequeno aeroporto, localizado na cidade siberiana de Krasnoyarsk, na Rússia, o avião começou a cair a toda velocidade e com o bico virado para baixo. Dez pessoas morreram na hora e uma faleceu mais tarde durante tratamento. Os três sobreviventes foram levados a um hospital da região com ferimentos graves.